El peruano Gabriel Costa se transformó en el principal ‘apuntado’ de los hinchas de Colo Colo tras la derrota ante Fortaleza por Copa Libertadores.

El ‘Cacique’ cayó 4-3, resultado con el que quedó eliminado del principal certamen continental.

La fanaticada del conjunto de Pedrero se hizo sentir en Redes Sociales criticando con dureza a Costa.

“Costa TIENE que comer banca”, “Costa cero aporte”, “Quinteros es porfiado, Costa y Solari no rinden hace 3 partidos y siguen siendo titulares”, “Por qué sigue Costa en Colo Colo” y “con Costa llevamos varios partidos jugando con 10”, fueron algunos de los cuestionamientos.

Las publicaciones se multiplicaron y Costa se transformó en tendencia en Twitter.

Recordemos que Colo Colo para instalarse en octavos de final necesita ganar.

Que más tiene que hacer Costa para que Quintero lo saque y deje de ser el regalón. No marca, no toca, no corre, no mete, no da un pase bien, no controla, no hace una pared, no gambetea, no tiene intensidad, etc.. Que mas tiene que hacer!! #Libertadores2022

— Jonathan Fortt (@jonifortt) May 25, 2022