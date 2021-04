Esteban Paredes, actual delantero de Coquimbo Unido, recordó su salida de Colo Colo y destapó desconocidos detalles de la tensa relación que existió en el ‘Cacique’ durante la temporada 2020.

En un año plagado de tensión para los albos, donde llegaron a disputar un duelo por la permanencia y los quiebres entre jugadores y dirigentes fueron constantes, los ánimos no eran los mejores y el ‘Tanque’ confirmó lo que otros habían negado: que hubo una pelea a golpes entre figuras del plantel.

Todo se remonta a agosto de 2020, cuando se conoció del pago de un millonario bono por derechos de imagen y arriendo de pases a seis jugadores del equipo, en meses que todos los futbolistas del ‘Popular’ fueron enviados al seguro de cesantía.

El tema es que ese pago -a diferencia, legalmente, de los sueldos- no debía retrasarse o la FIFA podía involucrarse en el asunto. Por lo anterior, Colo Colo se puso al día con Paredes, Matías Zaldivia, Carlos Carmona, Juan Manuel Insaurralde, Pablo Mouche y Nicolás Blandi, desatando la furia del resto del plantel.

“Fue por todo lo que se vivió, la pandemia, las discusiones con los dirigentes, entre compañeros. Estuve 10 años en Colo Colo y nunca viví algo como llegar a los golpes entre compañeros. Eso separó al plantel y después era muy tarde”, afirmó el goleador.

“Fue por dinero”

Sobre la pelea, Paredes detalló que marcó un antes y un después en el ya alicaído plantel albo.

“Había mucha incertidumbre, los que cobraban, los que no, hacíamos reuniones todas las semanas y no nos poníamos de acuerdo. Eso no debió pasar entre nosotros, nos equivocamos”, recalcó el ‘Tanque’.

“Después se vivió todo lo que pasó en los partidos. Los cambios de entrenadores también. Tuvimos la culpa, somos los que jugamos, pero necesitamos las armas para responder en la cancha”, agregó el delantero.

Luego, consultado por las razones del entrevero, el ‘Tanque’ confirmó el secreto a voces: “Voy a ser honesto, sí, fue por dinero”.

“Fue por el bono, pero no era un bono, ustedes saben que se hace un contrato con la ANFP y otro por el tema de derechos de imagen. Y eso era el dinero que se hablaba”, complementó.

Para cerrar, Paredes indicó que intentó hacer las pases con Barroso, quien lideró la molestia del resto del plantel, pero sin mayor éxito.

“Yo hablé con Julio cuando salió eso y le dije ‘tú sabes que estos dineros son de derecho de imagen, tú los tuviste. Si esta plata no llega a ustedes, soy el primero en poner una parte para mis compañeros’, no tenía problema. Se lo dije a todos en su momento también”, concluyó el goleador.