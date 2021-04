El exdelantero de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió a su polémica salida del cuadro ‘popular’, señalando que el llamado telefónico para comunicarse que no le renovarían el contrato, fue lo que más le dolió.

El ‘tanque’, hoy en Coquimbo Unido, se mostró dolido por el actuar de la dirigencia del cacique, pues esperaba que esa decisión se la comunicaran en persona.

“Nunca me lo imaginé así. El otro día escuchaba a Julio Barroso y la verdad, si a uno le dicen las cosas a la cara entenderá. Uno es adulto, quieren rejuvenecer el plantel y está bien, es decisión de ellos. Uno no tiene que hacer nada, solamente que le digan en su cara que la renovación no está, que querían encontrar nuevos horizontes con un plantel más joven”, dijo en conversación con ESPN Radio.

“Me llamaron por teléfono, es lo que más me dolió. Yo con Aníbal Mosa nos llevábamos muy bien, me llamaba dos o tres veces a la semana cuando estábamos en momentos críticos. Después estaba en Bahía Inglesa, se lo manda a decir con Víctor Vidal, que no me pareció la forma, porque la relación que teníamos era buena y pudo habérmelo dicho él”, reveló.

Consultado por si se sintió traicionado por el presidente de Blanco y Negro, Paredes no titubeó y dijo que sí, aunque no guarda rencor.

“Obviamente, me sentí traicionado en su momento, pero yo no tengo rencor, sigo siendo hincha de Colo Colo”, sentenció.