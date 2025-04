Lionel Messi impacta en la MLS al llevar a jugadores como Sergio Busquets y Jordi Alba al Inter Miami junto a su guardaespaldas personal, Yassine Cheuko, quien destaca por su labor en proteger al astro argentino de fanáticos que ingresan al campo. Cheuko expresa preocupación por no poder acceder al terreno de juego según nuevas reglas de la liga, a pesar de su experiencia en la Ligue 1 y la Champions League.

Lionel Messi aterrizó con todo en la MLS, llevándose consigo a jugadores como Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez hasta el Inter Miami, pero no tan solo a ellos, sino que también a su guardaespaldas personal, Yassine Cheuko, quien se ha robado las miradas en Norteamérica.

El guardaespaldas de ‘Lio’ ha ingresado en más de una ocasión al terreno de juego a detener, sacar o aprehender a hinchas que saltan a la cancha a sacarse fotos con el astro argentino, pero ahora, realizó un pedido de ayuda para poder hacer su trabajo de mejor manera.

En conversación con House of Highlights, Yassine reveló que la MLS ya no le permite ingresar al terreno de juego para proteger al crack argentino, algo que lo preocupa para hacer bien su trabajo.

En sus palabras, Cheuko partió detallando que “no me quieren en el terreno de juego”.

Posteriormente reveló parte de su trabajo en Europa, en donde contó que “yo estuve trabajando siete años para la Ligue 1 y la Champions League, solamente seis personas se metieron al campo. Llegué a Estados Unidos, en 20 meses que estoy aquí, se han metido 16 personas”.

“Existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo… Amo la MLS y a la CONCACAF, pero tenemos que trabajar juntos, me encanta ayudar. Yo no soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia de Europa”, remató.

Lo cierto es que tal como dice Yassine Cheuko, Lionel Messi ha motivado a mucha gente a ingresar a las respectivas canchas de la MLS para poder tomarse una foto con él, dejando momentos icónicos de como ha sido su trabajo en Estados Unidos resguardando al crack argentino.