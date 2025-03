El entrenador del Lyon, el portugués Paulo Fonseca, ha sido sancionado hasta el próximo 30 de noviembre tras su enfrentamiento con un árbitro el pasado domingo, anunció este miércoles la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia.

La sanción de la Comisión de Disciplina prohibe a Fonseca el acceso antes, durante y después de los partidos al banquillo, a los vestuarios de los árbitros y el ejercicio de todas sus funciones oficiales.

Además, hasta el 15 de septiembre, la suspensión incluirá el acceso a su propio vestuario, a los terrenos de juego y a los pasillos de los estadios antes, durante y después de los partidos, detalló la LFP en un comunicado.

La sanción estuvo originada en la actitud de Fonseca frente al árbitro Benoit Millot en el encuentro que su equipo jugó el pasado domingo ante el Brest. El técnico portugués se encaró con el colegiado y lo amenazó con darle un cabezazo después de que le mostró una tarjeta roja.

🚨 Paulo Fonseca has been suspended for total 𝟗 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬 because of his actions towards the officials, LFP have confirmed.

Until September 15th, he won’t be able to enter the locker-room before and after matches; and not be able to be on the touchline until November 30th. pic.twitter.com/xM3AZV2aA1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2025