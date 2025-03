La actitud del entrenador del Lyon, el portugués Paolo Fonseca, con el árbitro del partido que su equipo jugó el pasado domingo, con el que se encaró amenazándole de un cabezazo tras ver la tarjeta roja, puede costarle siete meses de suspensión a nivel mundial.

Según el diario ‘L’Équipe’ esa es la pena que puede imponerle este miércoles la Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) gala, que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) puede pedir a la FIFA que se aplique a nivel mundial.

De esa forma, el técnico portugués, que llegó al Lyon hace poco más de un mes, se vería privado de sentarse en un banquillo, incluso, si cambiara de club y de país durante el periodo que dure la suspensión.

Fonseca se fue a por Benoît Millot, el colegiado del encuentro que enfrentaba a su equipo contra el Brest, después de que éste le mostrara una tarjeta roja.

En actitud desafiante, el técnico se encaró con el árbitro, sus cabezas estuvieron frente a frente y según denunció el colegiado en el diario ‘L’Équipe’ mantuvo una actitud de amenaza con darle un cabezazo.

Unas imágenes que provocaron por su violencia un gran revuelo en Francia y en el colectivo arbitral, que una semana antes vivió mal que el presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria, hablara de “corrupción” en el estamento, unas palabras que le valieron una suspensión de quince partidos.

La pena puede ser mayor para Fonseca, puesto que el reglamento establece hasta siete meses de sanción en caso de comportamiento intimidatorio o amenazante con un colegiado.

En un principio, esa sanción solo se aplicaría en las competiciones francesas, pero el rotativo señala que la FFF estudia pedir a la FIFA que la extienda a nivel mundial, algo que esta instancia suele aprobar, como sucedió en 2023 con el italiano Sandro Tonali, lo que le impidió jugar con el Newcastle.

Fonseca ha enviado una carta al colectivo arbitral pidiendo perdón, algo que también hizo de manera pública horas después del incidente. Asistirá a la Comisión de Disciplina por videoconferencia desde Budapest, donde su equipo juega en la Europa League, una competición que puede perderse si finalmente se extiende la sanción fuera de las fronteras galas.

Fonseca fue nombrado a finales de enero en sustitución de Pierre Sache, un hombre de la casa que la temporada anterior había salvado al equipo y que en la actual le mantenía en la sexta plaza de la tabla, la misma que ocupa en la actualidad.

Meanwhile let’s check in on Paulo Fonseca over in France pic.twitter.com/pSMhYd6sDQ

— Matteo Bonetti (@Bonetti) March 2, 2025