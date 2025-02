Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, ha pedido no sacar de contexto el tocamiento de la zona genital que la defensa del Barcelona Mapi León hizo a la colombiana del Espanyol Daniela Caracas en el derbi del pasado domingo, afirmando que "a nadie le agrada". Álvarez señaló que el comité de disciplina de la Federación Española de Fútbol es quien debe valorar si hay una sanción por el gesto, ya que la Liga F no tiene competencias para ello. Destacó que en el fútbol masculino también existen gestos antideportivos, y lamentó que haya dos versiones del incidente que no concuerdan. El Comité de Disciplina de la RFEF no ha actuado de oficio, ya que el incidente no fue reflejado en el acta arbitral del partido, que solo mencionó un lanzamiento de lata de refresco desde la grada.