La leyenda de Tittyshev. Esta es la historia de un hooligan del West Ham United que sorpresivamente pasó desde la tribuna a la cancha para jugar por el equipo de sus amores. Un sueño hecho realidad.

Un hincha criticando en la banda y una lesión confluyeron en el tiempo para que un absoluto desconocido se convirtiera en futbolista por unos minutos con los ‘Hammers’.

Este increíble y surrealista momento se vivió a mediados del año 1994. Allí, la tienda londinense disputaba un partido de pretemporada ante el Oxford City, modesto equipo de la sexta categoría del futbol inglés, en el pequeño estadio de Marsh Lane ante 2 mil hinchas.

El protagonista de la historia es Steve Davies. Un aficionado del West Ham que fue convencido por sus amigos para ir al estadio para este cruce de pretemporada con miras a la campaña 1994-95 de la Premier League.

Un partido que le iba a cambiar la vida por completo. Davies tenía en su niñez y juventud como ídolo a Trevor Brooking, un ‘9’ británico que a base de goles y grandes actuaciones se convirtió en uno de los grandes ídolos del West Ham -Marcó 88 goles en 528 partidos entre 1967 y 1984-.

Por aquel 1994, el centrodelantero de los ‘Irons’ poco o nada tenía que ver con su ídolo Brooking, pues Lee Chapman era de un perfil completamente diferente: espigado, algo más endeble y con menos gol.

Así, Chapman fue el centro de las críticas de Davies en aquel amistoso: “No lo queremos”, “trasero gordo”, “burro”, “levanta el trasero”, le gritaba desde la grada.

De cara al segundo lapso y al tratarse de un amistoso, el entrenador Harry Redknapp gastó todos los cambios con el fin de ver a la mayor cantidad de jugadores posibles de cara a una nueva temporada.

Pero lo que no esperaba el DT en el complemento era la lesión de Chapman, a los 53 minutos. Redknapp no quedó ajeno a la lluvia de gritos de Davies contra su atacante, por lo que repentinamente miró hacia la tribuna.

Con una sonrisa en su rostro y con cierta ironía, el estratega inglés se acercó a Steve y le preguntó: “¿Crees que tú puedes hacerlo mejor?”. “¡Por supuesto que sí!”, le respondió sin dudar Davies.

Así, este completo desconocido entró al vestuario, se puso la equipación de su equipo y, con el ‘3’ en la espalda, se disponía a ingresar al terreno de juego.

Tras cartón, el encargado de la voz del estadio, corrió desesperadamente hacia el banco de suplentes para preguntarle a Redknapp quién era el hombre que había entrado. “¿Qué no viste el Mundial? Es Tittyshev, el búlgaro“, mintió el DT. El joven Davies, que se creyó el cuento, contestó: “¡Ah claro, Tittyshev! ¡Por supuesto! ¡Gran fichaje, Harry!”.

Ante la mirada de incredulidad del plantel del West Ham, Davies entró al gramado y le costó entrar en juego ante la dinámica de sus ‘compañeros’. “Recuerdo un par de buenos toques, incluyendo un gran pase de Alvin Martin. Él me llamó por mi nombre con su acento de Liverpool: ‘¡Stevie!’, gritó y me envió el balón a los pies con mucha potencia. Realmente me sorprendió al ritmo tan alto al que se jugaba“, relató el protagonista de la historia a ‘The Guardian’.

Steve ya vivía un sueño en el campo de Marsh Lane, en la ciudad de Marston, pero a los 71 minutos llegaría su gran instante de gloria. Imitando a su gran ídolo se convertía en el primer no profesional en marcar un gol con el West Ham.

Capturó en el área un centro que lo dejó mano a mano con el arquero rival. Definió como pudo y terminó convirtiendo, instalando la epopeya.

‘Tittyshev’ salió corriendo lleno de júbilo, ya que había marcado el tanto de sus sueños. Pero… el banderín del juez de línea se alzó y después se mantuvo firme. Fue fuera de juego.

Sin embargo, nadie le quitaría a Steve Davies el hecho de haberse transformado en una verdadera leyenda. Se convirtió en un héroe en su ciudad (Rushden), pese a que nunca volvió a jugar al fútbol, Así terminó la leyenda de Tittyshev.