El ambiente en Manchester United es insostenible y a pesar de clasificar a los octavos de final de la Europa League, su participación en la actual temporada de Premier League ha desatado todos los problemas y temen con descender a la Championship.

Uno de los grandes apuntados en el caos que reina en los ‘Diablos Rojos’ es Marcus Rashford, jugador de 27 años que carga con el peso de intentar ser el delantero de casa que ayude a salvar el legado del club, pero una leyenda del United se cansó de su falta de actitud y profesionalismo y arremetió con dureza.

Fue Paul Scholes, quien en diálogo con The Overlap, ‘barrió’ con Rashford al detallar que “Marcus ha decepcionado a mucha gente con su actitud. Los jóvenes lo tienen de modelo a seguir y claramente no está entrenando ni viviendo de la manera correcta”.

“Por el mero hecho de estar decepcionando a sus compañeros, debería ser expulsado del vestuario. Si está ahí y los jóvenes lo siguen viendo como ejemplo, sería mejor que se fuera pronto”, deslizó.

Las contundentes frases de Scholes avalan lo detallado por Ruben Amorim hace un par de semanas, cuando evidenció la falta de compromiso de Rashford en los primeros días que llevaba como DT en Inglaterra.

En su momento, Amorim lanzó sin problemas que “siempre es el mismo motivo: el entrenamiento. La forma en la que veo que un futbolista debe actuar, en la vida. Es cada día, cada detalle. Si las cosas no cambian, yo no cambiaré”.

“Yo pondría al entrenador de arqueros antes que un jugador que no da el máximo todos los días”, aseguró.

Un duro momento para el delantero de 27 años que ha perdido protagonismo en el plantel y cada vez es más apuntado por el rendimiento de su equipo. Diversos rumores en suelo europeo apuntan a un cambio de rumbo para Rashford y todos apuntan directo a Barcelona.

“You should be banished from the dressing room!” 😳

Scholsey’s reaction to the drama surrounding Marcus Rashford and Man Utd is brutally honest! 🗣️ pic.twitter.com/0YxEBJGBpJ

— The Overlap (@WeAreTheOverlap) January 28, 2025