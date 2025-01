Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Midtjylland, donde juega el chileno Darío Osorio, enfrentará un duro desafío en los play-offs de la Europa League 2024-2025 al enfrentarse a la Real Sociedad. Los duelos de ida y vuelta se llevarán a cabo el 13 y 20 de febrero, respectivamente. De superar a los vascos, los daneses se medirán ante Tottenham o Manchester United. En otros cruces de play-offs destacan enfrentamientos como Ferencvaros vs. Viktoria Plzen y Porto vs. AS Roma, con miras a los octavos de final que se sortearán el 21 de febrero. La final está programada para el 21 de mayo en Bilbao.