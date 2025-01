La Europa League acaba de vivir una última fecha de la primera fase electrizante, con partidos que definieron el futuro de muchos equipos que soñaban con seguir en carrera en la segunda mejor competición a nivel de clubes en la UEFA.

El Midtjylland de Dario Osorio igualó en un partidazo ante el Fenerbahçe de José Mourinho, no obstante, nada impidió que ingresarán a la ronda de enfrentamientos directos para seguir con vida en Europa League.

Así también, elencos necesitados como Manchester United y Tottenham lograron triunfos para limpiar una pálida temporada en donde se encuentran sufriendo en la Premier League.

Fueron 8 los elencos clasificados directo a los octavos de final, instancia en donde ya están instalado: Lazio, Athletic de Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiacos y Rangers.

Cabe destacar que el sorteo para los duelos de eliminación directa por el pase a los octavos será realizado este viernes 31 de enero en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza.

