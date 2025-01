El chileno Darío Osorio, jugador del Midtjylland danés y que hoy cumple 24 años, se adjudicó el honor de marcar el mejor gol de la séptima fecha de la Europa League, tras su tanto ante el Ludogorets de Bulgaria.

El delantero nacional irrumpió con brillantez en su primer partido oficial de 2025 con un espectacular disparo desde fuera del área, que se ha convertido en el mejor gol de la séptima jornada de la Liga Europa.

Tras el parón invernal y una lesión, Osorio tan solo había jugado en lo que va de año 45 minutos en un amistoso ante el Salzburgo. No jugaba desde el 7 de noviembre ante el FCSB en el torneo continental.

Este jueves el exfutbolista de Universidad de Chile volvió a la acción y fue clave para que su equipo lograra la victoria en el Huvepharma Arena de Razgrad con un tremendo disparo que se coló por el ángulo superior izquierdo de la portería local.

Dicha acción encaminó la victoria por 0-2 del Midtjylland, que concede opciones a la escuadra danesa de acceder a la eliminatoria de clasificación.

En duelo válido por la séptima fecha de la fase inicial del segundo torneo en importancia en Europa, el seleccionado nacional marcó una verdadera joya cuando apenas corrían 18 minutos de partido.

Saque lateral al área de parte de Mads Bech Sørensen, que es despejado por la defensa y que cae en los pies del propio Bech. Este sirve a Osorio, que con un zurdazo venció la resistencia del portero Hendrik Bonmann del Ludogorets.

Este es el primer tanto del chileno en la actual versión de la Europa League, donde junto al Midtjylland ha disputado cinco encuentros.

Hasta ahora, el equipo danés suma 10 puntos, con tres victorias, un empate y tres derrotas. Marcha 19 en la tabla, por lo que estaría clasificando a la fase de playoffs de la competencia europea.

🥁 Your MD7 Goal of the Day winner…#UELGOTD | @FlixBus_DE pic.twitter.com/PzSFo7JH0z

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 24, 2025