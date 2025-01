Un miércoles a puro fútbol. Esta jornada se realiza la última jornada de la fase grupal de la Champions League. Una particular, pues la cartelera incluye 18 partidos en simultáneo.

El nuevo formato de la ‘Orejona’ provoca que sea un día especial, de definiciones, con clubes importantes como el PSG y Manchester City obligados a un triunfo para continuar en carrera.

Hay que recordar que los primeros ocho de la tabla de posiciones avanzarán de manera directa a octavos de final, mientras que del noveno al vigésimo cuarto irán a los emparejamientos de repechaje (9°-24°, 10°-23°, 11°-22, y así sucesivamente).

Por otro lado, los que acaben ubicados entre el 25° y el 36° quedan fuera de competencia.

El más complicado de los ‘grandes’ es el City, ya que actualmente marcha vigésimo quinto, con 8 puntos y una diferencia de +2. Benfica, PSG, Sporting Lisboa y Sttutgart lo anteceden con 10 unidades.

Por otro lado, también está la ‘guerra’ para ingresar al top-8 y ahorrarse las llaves de enfrentamiento. Ahí están Borussia Dortmund, Juventus, Real Madrid y Bayern Múnich, con 12 positivos, luchando desde el casillero 14. Por ahora Bayer Leverkusen, con 13, se está quedando con ese preciado lugar.

Consignar que todos los juegos de hoy se disputarán desde las 17:00 horas. Podrán ser visto por Disney+.

Los 18 partidos en simultáneo en Champions League

Desde las 17:00 horas.

1) PSV vs Liverpool

2) Bayern Múnich vs Slovan Bratislava

3) Borussia Dortmund vs Shaktar Donetsk

4) Bayer Leverkusen vs Sparta Praga

5) Girona vs Arsenal

6) Barcelona vs Atalanta

7) Brest vs Real Madrid

8) Manchester City vs Club Brujas

9) Young Boys vs Estrella Roja

10) Lille vs Feynoord

11) Juventus vs Benfica

12) Aston Villa vs Celtic

13) Dinamo Zagreb vs AC Milan

14) Inter Milan vs AS Mónaco

15) Sturm vs Leipzig

16) Salzburgo vs Atlético Madrid

17) Sporting Lisboa vs Bologana

18) Stuttgart vs PSG