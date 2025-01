El colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés) confirmó que la policía está investigando los insultos y amenazas que recibió el árbitro Michael Oliver tras el partido entre Wolverhampton Wanderers y Arsenal del pasado sábado.

Oliver expulsó a Myles Lewis-Skelly por una entrada sobre Matt Doherty el Arsenal tuvo que jugar toda la segunda parte con un hombre menos. Este no fue impedimento para que los de Mikel Arteta se llevaran los tres puntos.

How can this be a red card on Myles Lewis Skelly.

Ridiculous! pic.twitter.com/faBJFDFmy7

— Imanuel (@Manuel_PoG) January 25, 2025