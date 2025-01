Este sábado, medios uruguayos reportaron el fallecimiento de Mathías Acuña, delantero del Mushuc Runa. Las informaciones indican que el delantero de 32 años fue hallado sin vida en un hotel de Ambato, donde se hospedaba con el objetivo de iniciar la pretemporada con el mencionado club.

Cabe mencionar que el exjugador de clubes del fútbol charrúa como Fénix y Liverpool, fue denunciado por violencia de género por su expareja y desde diciembre del año pasado, usaba una tobillera electrónica.

Hace unas semanas, Acuña había realizado un potente descargo al respecto, al señalar que “la jueza me explica que lo hacen por medida cautelar; no por ser culpable. En este país las leyes son así. También todo esto me sirvió para terminar esta relación tóxica de años, la otra parte nunca aceptó que no quería estar más con ella y se le ocurrió poner mentiras”.

“Me da lástima, porque si hay mujeres sufriendo de verdad por violencia de género”, había afirmado hace unas semanas Mathias Acuña.

A su vez, Ovación de Uruguay consignó que Johan Wilson, agente del futbolista, confirmó que su representado se quitó la vida. Por su parte, el Mushuc Runa extendió su pesar ante la noticia.