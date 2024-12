Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Manchester United sufre una bochornosa derrota ante Newcastle en Old Trafford, con dos goles en 18 minutos que dejan en evidencia la crisis del equipo. El entrenador Rubén Amorim no encuentra soluciones y el equipo solo ha sumado siete puntos de 24 posibles en ocho partidos, encadenando cuatro derrotas. Actualmente decimocuarto en la Premier League, lejos de la zona alta. Por otro lado, el Newcastle atraviesa una racha positiva con cuatro victorias seguidas, situándose quinto en la tabla y aspirando a puestos de Champions. El United, diseñado para pelear arriba, se ve superado y lejos de su historia. La segunda mitad mostró una ligera mejoría, pero no fue suficiente para evitar la derrota.