El actual seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, se sinceró ad portas del 2025 y reveló los motivos por los que dejó en julio de 2022 la conducción técnica de la selección peruana.

Una salida de la Bicolor que no dejó de sorprender, ya que con el ‘Tigre’ al frente el combinado blanquirrojo clasificó al Mundial de Rusia 2018 -el primero tras 36 años-, jugó una final de Copa América y solo por penales no logró llegar a Qatar 2022.

El DT de origen argentino habló con el podcast de Youtube llamado ‘Bajo Presión’, programa que sacó un adelanto de la conversación. Allí, Gareca dijo que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, buscaron darle otra dirección al manejo del combinado.

Incluso, el hoy estratega de La Roja contó que el no recibimiento de su hijo y de su abogado y que la prensa supiera qué temas se iban a tratar en las reuniones para su continuidad propiciaron las condiciones para su partida.

“Lozano, lo que buscó, fue un cambio. Quería ver otra cosa en la selección. Tanto él como Juan Carlos quisieron ver otra cosa. En este caso, otro direccionamiento de lo que era la selección“, declaró de entrada.

“Aparte de las condiciones de que no se presentara, que esté mi hijo de por medio y no se le atienda, junto con mi abogado, es algo que, en una relación de confianza como la que había, directamente lo di por terminado. La prensa sabía que lo que se iba a tocar en la reunión, y yo no lo sabía”, agregó.

Al frente de Perú, el ‘Tigre’ dirigió un total de 96 partidos, con un resultado de 41 victorias, 19 empates y 36 derrotas.