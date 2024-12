Una fuerte polémica que pudo terminar en una verdadera batalla campal sucedió en el duelo por la Championship entre el Watford, equipo de Francisco Sierralta y el Portsmouth durante la jornada de este jueves.

Todo esto luego de una celebración de un jugador de las ‘Avispas’, en el duelo que finalizó 2 a 1 a favor del conjunto del chileno quien estuvo en la banca.

Resulta que cuando el duelo estaba 1 a 1, fue Rocco Vata quien capturó un rebote dentro del área y marcó el desnivel en los descuentos, lo que motivó el ‘baile’ de Kwadwo Baah, algo que los jugadores del Portsmouth tomaron como una burla.

Esto desató la ira de los jugadores del cuadro perdedor, quienes tras ver el baile de Fortnite (con la mano en forma de L en referencia a ‘Loser’) de Baah, se descontrolaron y fueron en contra del jugador de Watford.

Fue ahí donde se tuvieron que interponer los jugadores y compañeros de Francisco Sierralta, los árbitros y el cuerpo técnico para evitar que golpearan al jugador.

Todo terminó en la expulsión de Kwadwo Baah, quien no podrá ver acción en el siguiente duelo de Watford por la Championship ante el Cardiff y dejando una imagen viral que rápidamente ha recorrido las redes sociales.

Watford’s Kwadwo Baah really hit the ‘Take the L’ Fortnite dance and got sent off 💀 pic.twitter.com/H95AYdy8SN — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 26, 2024

BEST SHITHOUSERY YOU WILL SEE ALL WEEKEND. Watford's Kwadwo Baah hits the "Take the L" Fortnite dance against Portsmouth 🤣pic.twitter.com/gJk8XiYsDS — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 26, 2024