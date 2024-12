El Boxing Day de la Premier League tuvo un momento de alto nerviosismo durante el partido entre Southampton y West Ham United. Lukasz Fabianski, arquero polaco del elenco londinense, recibió en infracción del defensor Nathan Wood un fuerte golpe que lo dejó nocaut, encendiendo alarmas en el equipo médico.

El juez del partido, Lewis Smith, cobró falta y amonestó a Wood. Sin embargo, lo que parecía una jugada más, se tornó rápidamente en preocupación.

Los futbolistas en escena notaron la falta de reacción de Fabianski y solicitaron inmediata atención médica.

Los profesionales de West Ham se acercaron al guardameta, dando inicio a una atención que duró casi diez minutos, y los presentes comenzaron a advertir que el arquero no se movía.

Tan impactante fue el momento que la transmisión oficial de la Premier League comenzó a transmitir imágenes panorámicas del estadio St. Mary’s, decidiendo no enfocar las maniobras médicas.

Finalmente, el exjugador del Arsenal recuperó el conocimiento y recibió oxígeno para ser reanimado, dejando el campo de juego en camilla y cubierto por una manta. En lo deportivo, el West Ham le terminó ganando por la mínima al Southampton, que no tuvo entre sus convocados al inglés chileno Ben Brereton.

Get well soon, Fabianski ❤️ pic.twitter.com/b89cvjEeAi

