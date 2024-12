El italiano Edoardo Bove, centrocampista del Fiorentina que el pasado 1 de diciembre sufrió una parada cardiorrespiratoria ante el Inter Milán, volvió este lunes al Estadio Artemio Franchi de Florencia en el que colapsó para seguir desde el banquillo el partido de sus compañeros ante Udinese.

Bove, gracias a un permiso especial que le concedió la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), pudo saltar al césped en el calentamiento y seguir el partido desde el banquillo en lugar de desde la grada.

Es la primera vez que el centrocampista de 22 años, propiedad del Roma, volvió al estadio de su equipo, que le recibió con una sonora ovación.

El jugador recibió el alta hospitalaria el pasado viernes 13 de diciembre después de que le fuera implantado un desfibrilador subcutáneo. El dispositivo es removible, por lo que cuando reciba el resultado de los exámenes y conozca el motivo de su colapso podría tomar la decisión de quitárselo.

Solo en ese caso podría volver a jugar en Italia, donde la normativa es más estricta que en otras ligas.

En caso de que decida mantener el dispositivo, tendrá que seguir con su carrera fuera de la Serie A. El danés Christian Eriksen y el neerlandés Daley Blind juegan con un aparato similar en Premier League y La Liga, en el Manchester United y el Girona, respectivamente.

Edoardo Bove is back at the Stadio Artemio Franchi 💜#FiorentinaUdinese pic.twitter.com/7fqSVnrp0O

— Lega Serie A (@SerieA_EN) December 23, 2024