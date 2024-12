Udinese venció este lunes a Fiorentina en el cierre de la fecha 17 de la Serie A de Italia, en un duelo donde comenzó perdieron y lo dio vuelta en el segundo tiempo.

El equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Damián Pizarro, que vieron desde la banca el triunfo como visitante, sumó tres puntos de oro en su lucha por alejarse del fondo de la tabla.

Se trato de un duelo muy disputado en la mitad de cancha, con pocas acciones en ambas porterías.

La apertura de la cuenta corrió por cuenta de Moise Kean, quien cambió por gol una evitable falta penal cometida por el danés Thomas Kristensen sobre Riccardo Sottil.

El duelo se mantuvo en ganancia para el equipo violeta hasta que Lorenzo Lucca aprovechó a los 49 minutos un despeje corto de Luca Ranieri, que quedó en pies de Danilo Cataldi y que sirvió para el gol de su delantero.

La remontada la completó el francés campeón del mundo Florian Thauvin a los 57′. Ingresó por derecha, enganchó de zurda y con el mismo pie sacudió desde fuera del área para vencer por segunda vez al español David De Gea.

Con el triunfo, el equipo de Sánchez y Pizarro sumó 23 unidades para quedar en el noveno puesto del Calcio y mirar de cerca los puestos de clasificación a copas internacionales.

En tanto que Fiorentina, se quedó en el quinto lugar con 31 puntos y vio escapar el invicto de local que mantenía en la presente temporada.

#FiorentinaUdinese 1-2

90+5 | We head back to Udine with three points in the bag for Christmas! #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/YSAzHZdMdv

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 23, 2024