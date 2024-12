El andar del Atlético de Madrid va en ascenso, que luego de ganarle al Barcelona se ilusiona con conquistar LaLiga en España, lo que coincide con el el arribo de Julián Álvarez desde el Manchester City esta temporada.

El ‘Araña Álvarez’ es una de las figuras del equipo español, mientras que el conjunto inglés, que no levanta la cabeza, parece lamentar su partida.

En ese contexto, el delantero de la Selección Argentina reveló el mensaje que le dio Diego Simeone para convencerlo de dejar a Pep Guardiola y al City para sumarse a su equipo.

“Simeone me dijo que aquí encontraría mi mejor versión. Me decía que le podía dar una mano muy grande al club, que iba a tener el espacio y la oportunidad”, comenzó la Araña en diálogo con el diario Marca.

En esa misma línea, el ex River confesó: “Yo le decía que quería estar en un lugar en el que me den ese espacio para para intentar lograr mi mejor versión como futbolista. Y bueno, vi la posibilidad en el Atlético de Madrid gracias a lo que he hablado con ellos. Hasta ahora las cosas vienen saliendo bien, veremos qué pasa en el futuro”.

Álvarez asegura que en España sintió “ese espacio, ese cariño” que necesitaba

La salida de Julián Álvarez del Manchester City sorprendió al mundo del fútbol, porque si bien el argentino ganó prácticamente todo lo que jugó allí, él no era la primera opción para Guardiola. Por ese motivo, argumentando que no se sentía tenido en cuenta, el atacante de 24 años detalló aun más su salida del club inglés.

“Bueno, la decisión fue un poco por lo que decía. Sentí a través de lo que me dijeron que me daban ese espacio, ese cariño. También veía la ilusión de la gente. Me hacían sentir muy querido“, aseguró Julián Álvarez.

Palabras que dan cuenta de que en Inglaterra, el delantero argentino vivía en ambiente más bien frío y distante.

Agregó que su buen presente se debe “además, por los argentinos que ya estaban acá, por conocer el idioma, por ser un país un poco más parecido a lo que es Argentina en comparación con Francia o Inglaterra. Son pequeñas cosas, pero que van sumando a la hora de que uno tenga de que tomar una decisión”.

Cabe destacar que el Atleti está terminando puntero en LaLiga por primera vez luego de casi cuatro años sumando 41 puntos.

A su vez, en Champions League está apenas a un punto de la zona de clasificación directa a octavos de final y para este positivo presente, Julián fue una pieza fundamental. En ambas competencias el argentino acumula nueve goles y dos asistencias en 24 partidos.

“Vine no solo por el ahora, para el presente, sino también pensando en el futuro del Atlético de Madrid. Que sí, que podía ser un jugador que le aportara eso al club y eso también fue muy importante para mí” reveló el argentino.

Además, profundizó en lo que ha sentido desde que llegó a Madrid. “Sentirse querido, que te pidan, que te quieran. Eso a uno le hace muy feliz, la hace sentirse así también querido. Obviamente que llegar a un lugar con gente que ya conoces y donde hay varios argentinos también ayuda mucho. Y bueno, fue también parte clave tomar esa decisión”, concluyó.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

En su primera experiencia en la élite del fútbol, el ex River alcanzó 102 partidos con el Manchester City. Allí alcanzó los 36 goles y 17 asistencias además de conquistar dos títulos de la Premier League, una FA Cup, un Mundial de Clubes, otra Supercopa de Europa y la Champions del 2023.