Un gol de Alexander Sorloth en la última jugada del partido selló el triunfo del Atlético de Madrid (1-2) ante el Barcelona, en un duelo jugado este sábado en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Cataluña.

Con este triunfo, los dirigidos por Diego Simeone llegaron a 41 puntos y se alzan como los únicos punteros de LaLiga. En segundo lugar ahora está Barcelona, quienes se quedaron en 38 unidades, y con un partido más (19).

Los blaugrana habían adelantó con un gol de Pedri en la primera parte, pero los colchoneros lo dieron vuelta con los tantos de Rodrigo De Paul y del ariete noruego en el segundo tiempo.

SORLOTH WITH THE LAST SECOND WINNER!!!!!! pic.twitter.com/9CIbZLIlGV

— Atletico Universe (@atletiuniverse) December 21, 2024