La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha informado este sábado del fallecimiento a los 88 años de George Eastham, componente de la selección de Inglaterra que se proclamó campeona en el Mundial masculino de 1966.

Eastham no jugó durante aquel éxito inglés en su propio país, pero el extremo formó parte del equipo entrenado por Alf Ramsey que levantó la Copa del Mundo por única vez en la historia de los ‘Three Lions’.

Nacido en Blackpool, Eastham pasó la mayor parte de su carrera en el Newcastle United, el Arsenal FC y el Stoke City FC, y también dejó un legado de alcance tras haber luchado contra los llamados ‘contratos de esclavitud’.

No en vano, la implicación de Eastham en un caso judicial de 1963 mejoró la libertad de los jugadores para cambiar de club y acabó reformando el mercado británico de traspasos.

“Nos entristece saber del fallecimiento de George Eastham a la edad de 88 años. George disputó 19 partidos internacionales en su carrera con los ‘Three Lions"”, escribió la FA desde su perfil en la red social X.

“Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de George”, concluyó el breve mensaje de condolencias.

El padre de Eastham, George sénior, también jugó con la selección de Inglaterra en una ocasión.

We're saddened to hear of the passing of George Eastham OBE at the age of 88.

George won 19 caps in his #ThreeLions career and was a member of our 1966 @FIFAWorldCup-winning squad.

Our condolences go to George's family and friends. pic.twitter.com/aNfgSlfu9r

— England (@England) December 21, 2024