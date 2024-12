Manchester United brilla con su nuevo DT Rubén Amorim, quien ha revitalizado al equipo tras reemplazar a Erik Ten Hag, logrando destacadas actuaciones como la victoria ante el Manchester City en la Europa League. Sin embargo, surgen rumores de un posible \'topo\' en el club, señalando a Garnacho y Diallo como sospechosos, lo que llevó a la filtración de la alineación de Amorim. El DT aclaró que las ausencias de jugadores clave como Rashford y Garnacho fueron decisiones tácticas, no disciplinarias, enfatizando la importancia del rendimiento en todos los aspectos para su equipo.

Manchester United goza del nuevo DT Rubén Amorim, quien en sus primeros duelos al mando de los ‘Diablos Rojos’ ha mostrado una nueva cara para un elenco que estaba por el suelo bajo la administración de Erik Ten Hag.

Muestra del cambio ha sido la Europa League y la última victoria ante Manchester City, duelo en donde aprovecharon el mal camino de los ‘Ciudadanos’ para remontar un partidazo.

No obstante, no todo el felicidad y alegría en el cuadro de Old Trafford, esto debido a que diversos medios ingleses revelan que existe un ‘topo’ en las filas del Manchester United y que el equipo ya están investigando en dirección a dos jugadores.

Los rumores se acrecentaron durante este fin de semana, cuando se filtró la alineación de Amorim, donde no aparecía ni Rashford ni Garnacho, ambos jugadores que no fueron convocados para el partido.

Por ejemplo, The Sun aseguró que serían dos los ‘topos’ del Manchester United y en específico apuntó las luces a Alejandro Garnacho y a Amad Diallo, jugador que sí disputó el partido y estuvo presente en las dos anotaciones de los ‘Red Devils’.

De hecho, tras el partido, Amorim enfrentó los micrófonos en la Premier League y detalló que los rumores sobre este tema “no es algo bueno, pero sigamos adelante y vayamos al siguiente y veremos si encuentran el siguiente once titular”.

Por último, el propio DT aseguró que la ausencia de Garnacho y Rashford no están lesionados ni apartados, solo fue una decisión técnica.

Con relación a esto, el estratega luso apuntó que “no fue una cuestión disciplinaria. Ambos están luchando por los puestos”.

“Para mí es importante el rendimiento en los entrenamientos, el rendimiento en los partidos, la forma de vestir, la forma de comer, la forma de relacionarse con los compañeros, la forma de presionar a los compañeros“, finalizó Amorim.