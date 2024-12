A través de una publicación en redes sociales, el Atlético Mineiro oficializó este martes la salida de Eduardo Vargas de su equipo.

El chileno, que finaliza su contrato con la institución de Belo Horizonte en el presente mes de diciembre, deja el ‘Galo’ tras cuatro años.

“En el Club desde 2020, el chileno participó en la conquista de 4 Minas Gerais, 1 de Brasil, 1 Copa de Brasil y 1 Supercopa. Con nuestra camiseta fueron 167 partidos y 33 goles marcados”, consignó al respecto el Atlético Mineiro.

De rol mayoritariamente secundario y últimamente, con sus fallos en la final de Copa Libertadores ante Botafogo, Eduardo Vargas se transformará en jugador libre y ahora, deberá buscar club, justamente cuando su nombre resuena en La U.

Em final de contrato, Eduardo Vargas não será mais jogador do Galo.

No Clube desde 2020, o chileno participou das conquistas de 4 Mineiros, 1 Brasileiro, 1 Copa do Brasil e 1 Supercopa. Com a nossa camisa, foram 167 partidas e 33 gols marcados. 🏆⚽️

Obrigado, Edu! 🇨🇱 pic.twitter.com/5zrVXG6Kpf

— Atlético (@Atletico) December 17, 2024