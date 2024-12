Pep Guardiola vive uno de sus momentos más duros como director técnico. Y es que el Manchester City actualmente no goza de buenos resultados y las críticas al entrenador de origen español no cesan.

Uno de los últimos que ha hablado fuerte sobre Pep es Fabio Capello, italiano que ha sido campeón con los buzos del Real Madrid y AS Roma. Este último no se guardó nada y tuvo ácidos comentarios hacia su colega en palabras a la prensa europea.

“Guardiola es un gran entrenador, pero es muy arrogante y presuntuoso. Incluso, ha perdido trofeos porque quería mostrar que era él el que ganaba y no los jugadores. Un intento de quitarle protagonismo a su propio equipo”, dijo Capello a SKY Sports Italia.

No todo quedó allí debido a que deslizó que los jugadores del cuadro ‘ciudadano’ estarían cansados de tener al español como DT.

“Quizás, los futbolistas ya no lo aguantan porque, llegado un momento, ya no tenga nada nuevo que darles”, fue lo que añadió el estratega.

Y a la hora de analizar la derrota del City ante la Juventus por la Champions (2-0), donde el cuadro inglés desperdició un número importante de ocasiones frente a la porrería de la ‘Vecchia Signora’, Capello dijo: “Repito, Haaland no recibió un centro. Ya no tienen el dinamismo que alguna vez tuvieron. El único que se salta al hombre es Doku pero luego no sabe qué hacer. Sinceramente, no sé qué aconsejarle a Pep para salir de esto”.

Por otra parte, el City de Guardiola se prepara para lo que será su partido contra el United este domingo en el marco de la jornada 16 de la Premier League 2024-25, torneo donde va cuarto con 27 puntos, a ocho del líder Liverpool.

Hay que tener en cuenta que el elenco ‘citizen’ viene de una sola victoria en sus últimos cinco partidos. En su último cotejo cayó como visitante contra Juventus por la UEFA Champions League.