Un escándalo en Alemania sacude al mundo futbolístico luego de que el padre de Youssofa Moukoko revelara que no es su progenitor y manipuló su fecha de nacimiento. Según declaraciones bajo juramento, Joseph Moukoko asegura que el delantero del Borussia Dortmund no es su hijo biológico y que en realidad nació en 2000 en lugar de 2004, alterando su edad en cuatro años. De confirmarse esta mentira, Moukoko habría perjudicado a su club actual, el Niza, y también a la selección alemana. El jugador ha tenido éxito en su carrera, siendo campeón de la Eurocopa Sub 21 con Alemania en 2021 y de la Bundesliga con el Borussia Dortmund en 2018.