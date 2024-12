En una nueva jornada de Champions League, Young Boys fue ‘humillado’ en su visita a Alemania, luego de que el Stuttgart le propinara un 5 a 1 fulminante para sus pretensiones en la mejor competencia a nivel de clubes en Europa.

No obstante, hubo un jugador que tuvo un día miércoles que se convirtió en una pesadilla, luego de que minutos antes del encuentro le avisara a Meschack Elia, que lamentablemente uno de sus hijos había fallecido.

La noticia fue devastadora para todo el plantel, pero Elia fue quien obviamente sufrió más, viajando antes del partido de retorno a su país natal, la República Democrática del Congo, donde le esperaban su mujer y el resto de sus hijos.

En un comunicado del equipo suizo de Meschack dio a conocer la terrible noticia que afectada a uno de sus jugadores revelando que “el Young Boys está conmocionado y expresa aquí nuevamente su más sentido pésame a Elia y le desean a él y a su familia mucha fuerza y confianza”.

Trauerminute für den verstorbenen Sohn von Meschack Elia. In tiefer Anteilnahme für Meschack Elia und seine Angehörigen: In den Minuten vor dem Anpfiff des Spiels Stuttgart – YB ist eine Trauerminute abgehalten worden. Beide Teams spielen heute mit Trauerflor. #bscyb #ybforever pic.twitter.com/6p7QbcJYgQ

“Daremos al Meschack todo nuestro apoyo y orientación en estos momentos difíciles”, indicaron.

Ese fue el motivo del equipo suizo para lucir bandas rojas en señal de luto en el partido disputado en Alemania.

Asimismo, en el momento en el que se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Lukasz Lakomy nada más comenzar el encuentro, los jugadores se juntaron y abrazaron mientras enseñaban a las cámaras la camiseta de Meschack Elia.

6. Lakomy bringt YB durch einen Weitschuss mit 1:0 in Führung. Danach zeigt die Mannschaft, wem sie das Tor widmet: Sie posiert an der Seitenlinie mit einem Trikot von Meschack Elia. #bscyb #ybforever #ucl #vfbyb pic.twitter.com/0mCMJ1pv3t

VfB's thoughts are with Meschack Elia and his family at this difficult time. 🙏#VfB | @BSC_YB pic.twitter.com/kwIiNNY6ht

— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) December 12, 2024