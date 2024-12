El Pachuca, con un golazo, una genialidad de Idrissi, y otros dos del colombiano Deossa y el venezolano Rondón, goleó este miércoles 0-3 a un Botafogo cansado, y se clasificó a las semifinales de la Copa Intercontinental que disputará contra el Al-Ahly egipcio.

Idrissi, neerlandés nacionalizado marroquí, se inventó una obra de arte en el minuto 50 para adelantar a los Tuzos, que bajaron de la nube a un Botafogo que ya se veía en la final contra el Real Madrid tras ganar la Libertadores y la Liga brasileña en una semana.

Nelson Deossa amplió distancias en el 66 y Salomón Rondón, el eterno goleador de la selección venezolana, sentenció en el 80 para los mexicanos, cuando el Fogão estaba volcado en busca de recortar distancias.

En el bautizado como Derbi de las Américas entre los campeones de la Libertadores y la ‘Concachampions’, el cuadro del uruguayo Guillermo Almada, más descansado, superó de principio a fin al cuadro carioca, que se desmoronó por completo en la segunda mitad.

En un intento por refrescar el once, el técnico del Botafogo, el portugués Artur Jorge, sorprendió con las rotaciones.

Titulares indiscutibles como Alex Telles, Marlon, el venezolano Jefferson Savarino y el argentino Thiago Almada se sentaron en el banquillo. Era el turno de la unidad ‘B’ con Luiz Henrique, la estrella del proyecto galáctico botafoguense, como faro del equipo.

Al Botafogo le costó encontrarse en el estadio 974 de Doha. Pachuca empezó y acabó mejor.

