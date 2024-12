Un grave accidente automovilístico involucró este domingo al jugador del West Ham, Michail Antonio. El propio club confirmó la noticia en un comunicado, en el que señaló que “los pensamientos y oraciones de todo el equipo están con Michail, su familia y sus amigos en este momento”.

Además, de acuerdo con medios ingleses como Daily Mirror y The Guardian, en redes sociales se comenzaron a viralizar imágenes de un Ferrari destrozado en la localidad de Essex, del cual, no se ha confirmado si efectivamente pertenece al seleccionado de Jamaica.

En lo deportivo, cabe mencionar que Michail Antonio milita en el West Ham United desde 2015, registrando 68 goles en 268 partidos disputados con los ‘Hammers’ en la Premier League.

El conjunto londinense, en su escrito señaló que, como club, emitirán actualizaciones sobre el estado de salud del futbolista “a su debido tiempo”.

Club Statement

West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident.

The thoughts and prayers of everyone at the Club are with Michail, his family and friends at this time.

The Club will issue an update in due course. pic.twitter.com/v3ZNyR80fd

— West Ham United (@WestHam) December 7, 2024