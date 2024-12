El derbi de Merseyside entre el Everton y el Liverpool, previsto para este sábado, a las 12:30 hora local, en el estadio de Goodison Park, ha sido aplazado debido a las “condiciones climatológicas adversas”.

Horas antes del inicio del choque los responsables deportivos de ambas entidades y representantes de la policía y del ayuntamiento de Liverpool optaron por posponer el encuentro de la decimoquinta jornada de la Premier.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.

¿La razón? El caos provocado por la tormenta Darragh que afecta a parte del Reino Unido, tal y como anunció el Everton.

“El riesgo para la seguridad por las fuertes ráfagas de viento previstas hasta primera hora del domingo aconseja aplazar el encuentro por motivos de seguridad”, indica un comunicado del club.

El Liverpool, que también comunicó que el choque fue cancelado por “el riesgo para la seguridad en el área local”, es el líder de la competición con siete puntos de ventaja sobre el Chelsea y el Arsenal. El Everton es decimoquinto, fuera de la zona de descenso.

La tormenta Darragh ya ha causado suspensiones en otros eventos deportivos del fin de semana, entre ellos dos encuentros de la segunda división inglesa y otro de la tercera categoría.

We can confirm today’s Premier League fixture against Everton at Goodison Park has been postponed.

— Liverpool FC (@LFC) December 7, 2024