El Inter Miami, que cuenta con Lionel Messi en sus filas, dará el vamos al Mundial de Clubes que se disputará en 2025 en Estados Unidos.

Así lo confirmó la propia escuadra púrpura en sus Redes Sociales, donde detalla que serán protagonistas del duelo inaugural de la competencia.

Messi, Suárez y compañía disputará el primer partido del evento el 15 de junio, en Miami, frente al cuadro egipcio de Al Ahly.

Se trata de un partido especial para Inter Miami, que ganó su cupo al evento tras la invitación de Gianni Infantino, presidente de FIFA, luego que fueran el equipo en sumar más puntos en la fase regular de la MLS.

Esto último provocó cuestionamientos, como de NY Times, que criticó que “Lionel Messi en el Mundial de Clubes tiene sentido, pero cómo llegó allí es ridículo”.

“El presidente de la FIFA dijo que son ‘uno de los mejores clubes del mundo’. ¿De verdad, Gianni (Infantino)? Es posible que tengan algunas leyendas mayores dentro de su plantel, pero si no se puede garantizar que vencerán, por ejemplo, al Crystal Palace en una eliminatoria única mañana, no pueden tener ese apodo”, complementó el medio.

Consignar que Inter Miami además quedó en el mismo grupo con Palmeiras y Porto.

Kicking off the @FIFACWC against Al Ahly 🤝

More details here: https://t.co/otCEJ5omAa pic.twitter.com/rdVtQWDm9A

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 5, 2024