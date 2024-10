El Inter Miami del argentino Lionel Messi se consagró el último fin de semana ganador del trofeo del Supporters Shield 2024, el cual lo obtuvo tras ser el equipo que más puntos consiguió a lo largo de la actual temporada.

En medio de las celebraciones, el cuadro rosa fue notificado de una importante noticia: la clasificación, en calidad de invitado, Mundial de Clubes que se realizará en el 2025 en los Estados Unidos.

Fue el propio presidente de FIFA, Gianni Infantino, quien informó la noticia en plena celebración. Pidió el micrófono y definió el cuó para las Garzas.

Luego de esta situación aparecieron varias críticas debido a la manera en la que el equipo de la Florida pudo clasificar, teniendo en consideración en el criterio remarcado por la FIFA.

Una de las más fuertes fue la realizada por Tim Spiers, periodista del diario The New York Times. “Lionel Messi en el Mundial de Clubes tiene sentido, pero cómo llegó allí es ridículo”.

El comunicador aparentemente habría mencionado que la participación del conjunto rosa está netamente relacionada en el plano comercial en lugar de que sea un mérito deportivo.

“Inter Miami no ha demostrado que sea el mejor equipo de Estados Unidos, sino de la Conferencia Este de la MLS. Es decir, solo la mitad del campeonato”, expresó.

“Sí, estuvieron invictos en sus seis partidos de liga esta temporada contra equipos de la Conferencia Oeste, pero solo ganaron tres de ellos. Es como decir que Celtic ha demostrado que es el mejor equipo del Reino Unido al ganar el título escocés”, remarcó el reportero.

