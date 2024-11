El entrenador venezolano Rafael Dudamel confirmó su retiro de los banquillos al dejar este miércoles el banquillo de Atlético Bucaramanga, que bajo su mando conquistó el 15 de junio pasado su primer título de liga en 75 años, y fue semifinalista de la Copa Colombia.

El conjunto Leopardo informó en un comunicado que Dudamel tomó “la decisión de no continuar en la institución por motivos personales” y le agradecieron por “haber entregado lo mejor de sí durante su tiempo en Bucaramanga”.

En la posterior conferencia de prensa, el otrora DT se emocionó y dio a entender que quiere pasar más tiempo con su familia.

“Hoy doy por terminado este ciclo para disfrutar de mi familia. He querido pedirle a mi esposa que me acompañe porque ha sido un año muy difícil desde lo familiar, por no estar cerca de mis tres hijos y mi esposa”, confesó.

“Mi hijo pequeño hasta hace poco me dijo ‘papá’. Me voy con el corazón cargado de emociones, pero hay un lado de mi vida que está requiriendo ese amor familiar y ellos están necesitando al papá y al esposo en la casa”, añadió el ahora ex estratega.

El ex guardameta llegó hace un año al Bucaramanga y dirigió 58 partidos, de los que ganó 28, empató 17 y perdió 13 para un rendimiento del 58,05 %.

Cabe recordar que en su carrera, Dudamel tuvo un paso por La U en 2020. En apenas siete meses, contabilizando Campeonato Nacional y Copa Libertadores, dirigió 26 partidos, en los que registró 8 victorias, 12 empates y seis derrotas.