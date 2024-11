Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, reculó luego de haber dicho que se autoinfligió heridas tras el empate 3-3 ante Feyenoord en la quinta fecha de la Champions League.

El elenco ciudadano vencía cómodamente (3-0) al equipo neerlandés en el Etihad Stadium, pero en los 15 minutos finales los de Rotterdam reaccionaron y acabaron llevándose un empate desde Inglaterra.

Tras el encuentro, el entrenador del City atendió a los medios y le preguntaron por sus visibles heridas en la cara y frente -similares a rasguños-, a lo que Guardiola contestó: “(Las hice) Con los dedos, con las uñas… Quería hacerme daño”.

Pero debido al revuelo de sus dichos, ahora Pep ofreció disculpas por “bromear” con su salud mental.

“Al final de una rueda de prensa me tomaron por sorpresa con una pregunta sobre un rasguño que me había aparecido en la cara, y expliqué que con una uña afilada lo había causado”, publicó el DT español en su cuenta de X (Twitter).

“Mi respuesta no pretendía en ningún caso restarle importancia al gravísimo problema de la autolesión”, agregó Pep Guardiola.

Para cerrar la polémica, el entrenador del Manchester City recalcó que “sé que muchas personas luchan con problemas de salud mental todos los días” y compartió información sobre la fundación Samaritans, que ofrece apoyo emocional a través de un número gratuito.

I was caught off guard with a question at the end of a press conference last night about a scratch which had appeared on my face and explained that a sharp fingernail had accidentally caused this. (1/3)

I know that many people struggle with mental health issues every day, and I would like to take this moment to highlight one of the ways in people can seek help, by calling the Samaritans hotline on 116 123 or emailing jo@samaritans.org (3/3)

— PepTeam (@PepTeam) November 27, 2024