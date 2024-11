En su particular conferencia de prensa tras el empate 3-3 del Manchester City ante el Feyenoord, el técnico Pep Guardiola mostró su descontento y preocupación por la racha de resultados negativos de su equipo, con seis partidos consecutivos sin triunfos. Guardiola sorprendió al revelar marcas de arañazos en su rostro, declarando que se había hecho daño. El entrenador lamentó la falta de estabilidad de su equipo, reconociendo que concedieron muchos goles por errores propios, lo que los hace vulnerables. Guardiola expresó su desesperación por lograr una victoria y mejorar la confianza del equipo, antes de enfrentar al Liverpool con ocho puntos de desventaja en la Premier League y una racha de cinco derrotas y un empate.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, realizó una particular conferencia de prensa luego de que su Manchester City empatara 3-3 ante el Feyenoord, un partido que hasta el minuto 74 estaba 3-0 a favor de los ingleses.

Además de no poder encontrar respuesta a una nueva desilusión -los Ciudadanos suman 6 duelos seguidos sin triunfos-, su rostro estaba marcado por “arañazos”.

“Con los dedos, con las uñas… quiero hacerme daño”, declaró respecto de la notorias heridas que lucía su rostro, antes de abandonar la sala de prensa del Etihad Stadium.

Antes, comentó que el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones “estaba bien, con 3-0, jugábamos bien”.

“Después, concedemos muchos goles porque en estos momentos no somos estables. Regalamos el primero y los demás y por eso es difícil”, dijo Guardiola en Amazon Prime después de un partido en el se dejaron empatar en los quince minutos finales.

“Hemos perdido muchos partidos últimamente, somos frágiles, necesitas una victoria, el partido era bueno para nuestra confianza, jugando a un gran nivel, pero algo pasa y estamos en problemas. No sé si es un problema mental. El primer gol no puede pasar, el segundo tampoco. Después de eso no sabemos qué pasa, estamos desesperados por ganar, por hacerlo bien, pero no”.

“Hay muchas cosas bien, pero de dónde venimos, pero con el 3-3 no se puede decir más. A este nivel no se puede regalar tanto. En otro ambiente no pasaría, pero ahora sí pasaría”, añadió el técnico español.

El City visitará este domingo Anfield (Liverpool) con una desventaja de ocho puntos en la Premier League y una racha de cinco derrotas y un empate.