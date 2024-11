Una goleada que sorprendió a todos en el Viejo Continente el pasado fin de semana fue la victoria por 4 a 0 del Tottenham Hotspurs ante el Manchester City de Guardiola, Haaland y compañía.

La sorpresiva derrota de los ‘Ciudadanos’ aumenta el mal momento que llevan en Europa, acumulando 5 derrotas consecutivas en todas las competiciones, pero aún más sorprendente fue la participación del portero del Tottenham, Vicario, quien jugó una hora con el tobillo roto.

Así lo dio a conocer el equipo del norte de Londres, quienes detallaron en un comunicado que Guglielmo Vicario jugó 60′ minutos con el tobillo derecho roto producto de una fuerte lesión y que durante la semana sería intervenido.

We can confirm that Guglielmo Vicario has today undergone surgery for a fracture of his right ankle.

Guglielmo will be assessed by our medical staff to determine when he can return to training.

We're all behind you, Vic 🤍 pic.twitter.com/FURltXcb3N

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 25, 2024