Mohamed Salah, futbolista del Liverpool, aseguró estar “decepcionado” con el club porque aún no le ha ofrecido una renovación y dijo estar “más fuera que dentro”.

El delantero egipcio, de 32 años, acaba contrato con los ‘Reds’ el próximo mes de junio y, al igual que a los referentes Virgil Van Dijk y Trent Alexander-Arnold, que también están en los últimos meses de sus acuerdos y que aún no ha renovado.

“Estoy más fuera que dentro. No he recibido ninguna propuesta. Estamos casi en diciembre y no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club”, dijo Salah a la cadena NBC tras la victoria contra el Southampton de este domingo.

“No me voy a retirar, así que sigo jugando, centrado en esta temporada y en intentar ganar la Premier League y la Champions League. Estoy decepcionado, pero veremos qué pasa”, agregó.

Salah ha marcado diez goles y repartido seis asistencias en esta Premier League y es el jugador que más tantos ha generado de la liga.

En los 367 partidos que ha jugado con el Liverpool desde que llegó en 2017, el egipcio ha marcado 223 goles y repartido 99 asistencias, siendo clave para ganar la Premier en 2020 y la Champions en 2019.

