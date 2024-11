Marco Materazzi, exdefensor del seleccionado italiano, recordó el momento más icónico de la final del Mundial de Alemania 2026, definición donde la ‘Azzurra’ derrotó a Francia por penales.

Casi dos décadas han pasado desde aquel 9 de julio de 2006, en el Olympiastadion de Berlín. Allí, el entonces astro francés Zinedine Zidane le pegó un cabezazo en el pecho a Materazzi, acción que sorprendió al mundo del fútbol.

Este acto de rabia del excapitán de los ‘Bleus’ ocurrió en el minuto 110 de la final y marcó el final de la carrera del legendario mediocampista.

El exjugador italiano, señalado también por provocar a Zizou, contó que no ha tenido contacto con Zidane desde que recibió aquel cabezazo que le costó la expulsión al francés.

“No he hablado con Zinedine Zidane desde ese día, nunca había hablado con él antes y no he hablado con él después. No tenemos una relación”, comentó Materazzi a Lucky Block.

Sin embargo, el campeón del mundo en 2006 se abre a tener una conversación con el otrora jugador y entrenador del Real Madrid.

“Es una leyenda del juego, y tengo mucho respeto por él como jugador y entrenador, ganando tres Champions League seguidas. Ya no busco una disculpa, pero sí tendría una conversación con él ahora que han pasado tantos años. No habría ningún problema”, añadió.

Pese a que Materazzi aún no ha recibido una respuesta del Balón de Oro 1998, Zidane se disculpó en su oportunidad por lo ocurrido hace 18 años.

“Fue visto por dos o tres mil millones de personas en televisión, y millones y millones de niños estaban mirando. Fue un gesto inexcusable, y a ellos y a las personas en educación cuyo trabajo es mostrar a los niños lo que deben y no deben hacer, quiero pedir disculpas“, expresó el francés.

El icónico cabezazo de Materazzi a Zidane