Marco Materazzi no se cuadró con el consejo de Arturo Vidal a Alexis Sánchez de abandonar el Inter de Milan. Además, el exdefensor explicó la suplencia del Niño Maravilla.

El exdefensor y campeón del Mundo, Marco Materazzi, tuvo palabras para el consejo de Arturo Vidal a Alexis Sánchez relacionado con su amado club, el Inter de Milan.

Recordemos que el ‘Rey’ confirmó que le había pedido al ‘Niño Maravilla’ abandonar el conjunto ‘neroazurro’, para ganar más regularidad y protagonismo.

Al respecto, Materazzi se mostró contrario a la recomendación del oriundo de San Joaquín. “Creo que Vidal no ha estado muy claro en estos días”, dijo en diálogo con La Tercera.

“¿Y dónde va a ir? ¿Al Udinese? Se fue al Marsella, salió del Inter y el Inter ganó la Supercopa y el Scudetto”, complementó.

Materazzi, en relación a lo mismo, también explicó la suplencia de Sánchez: “Es normal. En un equipo grande tienes competencia y el entrenador va a decidir quién va jugar, no yo. En el caso de Alexis, también”.

“En este momento, titular, no. Si marca 30 goles Lautaro y Thuram marca 10 y da 20 asistencias, si tú eres el entrenador del Inter, ¿vas a colocar a Alexis? No es polémico lo mío, es la verdad. Soy honesto. Eso no va a cambiar el valor de Alexis”, acotó.

Finalmente, Marco Materazzi aseguró que “si Alexis está en el Inter, tiene que hacer feliz al Inter, tiene que ganar. Cuando el Inter gana la liga, todo el equipo gana la liga, no solo un delantero u otro. Él también”.