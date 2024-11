Mohamed Salah, el jugador con más goles creados esta temporada en la Premier League, rescató a un Liverpool cerca del tropiezo en Southampton y manda a un aviso al Real Madrid, al que se enfrentará este miércoles en la Liga de Campeones.

El egipcio, que hizo un doblete, ha generado, entre tantos y asistencias, 16 goles esta temporada en Premier, más que ningún otro jugador. Su segunda parte fue fundamental, unida a los errores infantiles del Southampton, para que los ‘Reds’ no perdieran la oportunidad de seguir aumentando su diferencia con el Manchester City en la tabla.

La ventaja ya es de ocho puntos para los de Arne Slot, una distancia que solo se ha remontado en cinco ocasiones en la era Premier.

Pero, pese a ser el colista de la competición y empezar ganando con un golazo de Dominik Szoboszlai desde la frontal tras regalo horroroso de Flynn Downes, el ‘Soton’ se encontró con un penal de Andy Robertson que les metió en el partido antes del descanso.

La jugada fue más que polémica, porque el escocés derribó a Tyler Dibling en la frontal, pero la imagen pareció indicar que había sido fuera del área. El VAR lo revisó y comunicó a Michael Oliver que no había evidencia suficiente para determinar que había sido fuera.

Adam Armstrong asumió la responsabilidad y se topó con un paradón de Caomhin Kelleher, pero tuvo la suerte que el rechace volvió a él y a la segunda no hubo milagro.

This challenge by Andy Robertson was given as a penalty for Southampton vs. Liverpool. pic.twitter.com/A3eh8vtmlR

— ESPN UK (@ESPNUK) November 24, 2024