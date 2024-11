El entrenador de Boca Juniors, Fernando Gago, desmintió rotundamente el supuesto interés del club por el mediocampista Leonardo Gil, recién coronado campeón con Colo Colo. Gago afirmó que no es cierto que estén buscando a Gil y que no tiene una lista de refuerzos armada, aunque admitió que han tenido charlas sobre posibles nombres. Además, dejó abierto el panorama para la posible llegada del delantero Carlos Palacios en el inicio de 2025, tras un intento fallido de ficharlo en agosto pasado.

Recordar que el volante argentino-chileno había manifestado hace algunos días que el club de La Ribera estaba interesado en ficharlo y que habían llamado a su representante.

“Llamaron a mi representante. Estuvo hablando con una persona del Consejo de Fútbol. Tengo muchas ganas, sería muy lindo ir a Boca“, dijo.

Ante esto, Gago fue consultado por la opción del ‘Colo’ en Boca y fue drástico. Le bajó el pulgar a la posibilidad que el jugador de 33 años llegue a la tienda azul y oro.

“No, es mentira. Es mentira esa situación. Entiendo que se van a tirar un montón de nombres y va a haber muchas situaciones en las que se diga que sí o no. Conozco cómo es el mercado de pases. Tuvimos charlas y empezamos a hablar de refuerzos o nombres, pero no tengo una lista armada“, expresó de entrada.

“Hablamos constantemente. Se puede hablar de Messi, de Di María, pero la decisión final será después. Cuando presente esa lista, ahí podrán adivinar”, complementó.

Quien sí cuenta con opciones de llegar a Boca en el inicio del 2025 es el delantero albo Carlos Palacios, por quien ya habían hecho un intento de ficharlo en agosto pasado.