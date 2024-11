Así como los ‘reds’ del Liverpool, los ‘blues’ del Chelsea o los ‘cherries’ del Bournemouth, los apodos de los clubes de la Premier League no siempre guardan relación con sus colores o con sus escudos, como es el caso de los ‘wolves’ del Wolverhampton. Y es que, en varios casos, estos sobrenombres esconden increíbles y desconocidas historias que debe conocer sí o sí un futbolero.

Tal como existen los ‘cottagers’ del Fulham por el nombre de su estadio (Craven Cottage) y los ‘citizens’ del Manchester City y los ‘villains’ del Aston Villa por su nombre, otros equipos tienen un lado interesante de sus historias que han permitido forjar su propia identidad desde los tiempos de su fundación, el arraigo por la ciudad, acontecimientos históricos o incluso, desde las burlas e insultos de sus rivales.

Manchester United – Red Devils (Diablos Rojos)

A diferencia de lo que muchas personas piensan, que al Manchester United se les conozca como los ‘Diablos Rojos’ no es por el color de su camiseta, sino que este apodo tiene directa relación con el rugby. Y es que, durante los años 30′, el Salford dominaba la competencia de rugby en Inglaterra a tal punto que, en una gira por Europa, tanto la prensa francesa como la alemana los bautizó como ‘Red Devils’.

Aún así, ¿qué tiene que ver con el ‘United’? Fue su entrenador entre 1945 y 1969, el inglés Matt Busby, quien, tras escuchar este apodo, decidió adoptarlo para su equipo, ya que infundía miedo y respeto a los rivales.

La nueva etapa de los ‘Red Devils’ de Manchester United trajo alegrías a sus aficionados, quienes pudieron gritar campeón cinco veces de la Primera División inglesa, dos veces de la FA Cup, cinco veces de la Community Shield y una vez de la Champions League. El legado de Busby fue tan grande, que el club se quedó con este sobrenombre e incluso, incluyó la figura del diablo en su escudo en 1973.

Tottenham – Spurs (Espuelas)

Si bien es el equipo con menos logros de los ‘grandes’ de Inglaterra, el Tottenham está considerado en el ‘Big Six’ de la Premier League. Además de ser conocidos como ‘lilywhites’ (lirios blancos) por el color de su camiseta, su apodo oficial es el de ‘Spurs’, a tal punto que en el nombre completo de la institución se encuentra esta palabra, aunque no abreviada; Tottenham Hotspur Football Club.

El origen de este sobrenombre se remonta a la Baja Edad Media, en honor a Sir Henry Percy, también conocido como Sir Harry Hotspur. Un caballero noble inglés que no sólo tiene participación en obras de William Shakespeare, sino que también es recordado por batallar contra Enrique IV, siendo la cabeza de las rebeliones. Pero, ¿qué tiene que ver con el exclub de Gareth Bale, Luka Modric y Harry Kane?

En sus inicios, el elenco hacía de local en territorios de la familia de Henry Percy y la directiva decidió rendirle honor a este guerrero que se caracterizaba por espolear furibundamente su caballo cuando se disponía a pelear.

Cabe consignar que Sir Harry Hotspur también fue clave para definir al gallo como el animal del escudo del Tottenham, ya que era un gran amante de las peleas de estas aves. En la temporada de 1909, el capitán del equipo mandó a diseñar una estatua de bronce con el gallo montado en un balón de fútbol y dicho monumento pasó a ser parte del anterior estadio de los ‘Spurs’, el White Hart Lane, según la historia oficial del club.

Arsenal – Gunners (Cañoneros)

El clásico rival del Tottenham es el Arsenal, con el que protagoniza el ‘derby de Londres’. En este caso, al elenco actualmente dirigido por el español Mikel Arteta se le conoce como los ‘gunners’, debido a cómo se fundó el club en 1886.

De acuerdo al sitio web de la institución, el equipo fue creado por casi 20 trabajadores de la fábrica de armamento y municiones ‘Royal Arsenal’, aunque en un principio, el nombre del club era Dial Square.

Tuvieron que pasar varios años para que, en 1905 y bajo el nombre de Woolwich Arsenal, el elenco de fútbol presentara su primer escudo; un escudo de armas similar al de la ciudad, pero con tres grandes cañones en honor a la fábrica. Un diseño que, si bien se fue modificando durante los años posteriores, nunca dejó de lado a los tradicionales cañones

Hoy, todas las personas relacionadas al Arsenal se les conoce mundialmente como ‘gunners’, siendo uno de los apodos más populares del fútbol internacional.

Everton – Toffees (Caramelos)

En 1892, la mudanza del Everton de Anfield a Goodison Park no sólo permitió la fundación del Liverpool FC, sino que también el nacimiento de su nuevo apodo, los ‘toffees’. Un sobrenombre que ganó por culpa de una verdadera ‘guerra’ entre dos tiendas de golosinas muy famosas en el sector, incluso antes de la construcción del recinto deportivo.

Antes de cada partido, los hinchas del cuadro de Liverpool se agolpaban en ambos negocios para conseguir estos cremosos caramelos clásicos de la cultura británica. En otras palabras, los dueños de estas dos locales, ‘Ye Ancient Everton Toffee House’ y ‘Mother Noblett’, competían por quién tenía más ganancias al final de los encuentros.

De esta manera, tanto sus rivales como los propios hinchas comenzaron a llamarse los ‘toffees’ y el equipo, a modo de respetar las tradiciones que lo rodeaban, hace unas décadas, comenzó a regalar los dulces locales ‘Everton Mints’ -creados por la segunda tienda anteriormente mencionada- a niños y adultos de la primera fila en el inicio de cada compromiso. A la mujer que repartía estos caramelos empezaron a llamarla ‘Toffee Lady’ y, a día de hoy, esta tradición se sigue manteniendo.

🍬 | Today's Toffee Lady? Alan Ball's granddaughter.

The great man's family are here as we celebrate his life & legacy. #NothingWillBeTheSame pic.twitter.com/U6Kr96Aofp — Everton (@Everton) October 1, 2017

Brentford – Bees (Abejas)

Desde su ascenso a Premier League en 2021, el Brentford ha sabido consolidarse en la máxima categoría de Inglaterra. Ubicados en Londres, es un equipo de fútbol que se fundó en 1889, gracias al club de remo de la ciudad, y que, actualmente, se les conoce como las ‘abejas’.

Sin muchos títulos ni historia que contar, el curioso apodo nació por un cántico de los hinchas a principios de 1900, el cual se titulaba ‘Back Up B’s’. No obstante, tanto la prensa de la época como sus rivales entendían esta tonada como ‘Back Up Bees’, pasando a ser conocido como estos insectos durante varios años hasta que, en 1972, la directiva decide fusionar este sobrenombre con la historia de la institución e incluir a una abeja en el escudo del club.

Southampton – Saints (Santos)

No podía faltar el único equipo de la máxima división inglesa que cuenta con un chileno (Ben Brereton Díaz) en sus filas, el Southampton. Un equipo que se encuentra relacionado directamente con la religión y que, además de hacer de local en el St. Mary’s Stadium, son conocidos como los ‘saints’.

El origen de este apelativo se basa en que el equipo fue fundado en 1885 por miembros de la iglesia de Santa María en el condado de Devon. En primera instancia, el club se llamaba ‘St. Mary’s Young Men Association Football Club’, hasta que doce años después, fue comprado por un grupo privado que bautizó a la institución de fútbol como Southampton Football Club.

El diseño original del escudo actual, que data desde 1974, hace referencia a la importancia de la religión en su creación con un halo dorado arriba del balón, que simboliza el legado deportivo que dejó la iglesia a la ciudad.

Los otros elencos recién ascendidos son el Leicester City y el Ipswich Town. Mientras que al primero se le conoce como los ‘foxes’ por la alta cacería de zorros que había en los alrededores de la ciudad en los años 20′, los otros son llamados los ‘tractor boys’ . Un sobrenombre que nació de manera despectiva por sus rivales, quienes los ‘insultaban’ de esa manera por la gran dedicación agrícola que existía en el condado de Suffolk.

Crystal Palace – Eagles (Águilas)

En un principio, luego de su fundación en 1905, los jugadores y aficionados del Crystal Palace eran conocidos como ‘glaziers’ (vidrieros), en honor al edificio de cristal construido en el Hyde Park por el arquitecto Joseph Paxton, el cual sufrió un incendio en 1936.

Desde ese entonces, la edificación dejó de existir y el club de fútbol quedó como un homenaje viviente de la construcción. Sin embargo, y al igual que la historia de Manchester United, fue un entrenador el que decidió cambiarle la cara al equipo e imponer un apelativo que motivara más al plantel, por lo que decidió llamarlos las ‘águilas’.

El inglés Malcolm Allison fue el dueño de esta idea en 1973, inspirándose en el mismo apodo que recibía el Benfica, que durante esa época dominaba el fútbol portugués y era un candidato fijo para volver a ganar una Champions League. A los dueños de la institución les agradó esta propuesta y, el mismo año, decidieron llevar el águila en su escudo.

Esto mismo llevó a que su máximo rival, el Brighton and Hove Albion pasasen a ser las ‘gaviotas’ (seagulls), a modo de ironía y respuesta de los propios hinchas.

West Ham – Hammers (Martillos)

La historia del West Ham United es bastante similar a la del Arsenal. El equipo de fútbol fue creado por dos miembros de la compañía constructora Thames Ironworks and Shipbuiliding, la cual funcionaba desde 1837 y se dedicaba a los barcos y buques. Una empresa que le dio nombre a su primer apodo; ‘The Irons’ (‘los hierros’), hasta que pasaron a conocerse como los ‘hammers’.

Pese a que se desconoce si la aparición de los martillos fue primero como sobrenombre o en el escudo de 1923, la presencia de esta herramienta es un homenaje a los trabajadores de esta fábrica naval, quienes le dieron vida al elenco de Londres.

Actualmente, la mascota del West Ham, ‘Hammerhead’, es uno de los corpóreos más reconocibles y famosos de la Premier League, siendo un imperdible del Estadio Olímpico junto a las clásicas burbujas que lanzan los aficionados previo al ingreso de los jugadores.

Sunderland – Black Cats (Gatos Negros)

Antes de mudarse al Stadium of Light en 1997, todo quien estaba relacionado al Sunderland se hacía llamar ‘rokerite’ por hacer de local en el estadio Roker Park. Sin embargo, luego de cambiar de recinto a fines de los 90′, el club realizó una votación para saber cómo pasarían a apodarse y, democráticamente, ganó el apodo de ‘The Black Cats’.

Sin embargo, la imagen de gatos negros ya estaba asociada a la institución desde hace varios años atrás, con jugadores de los años 40′ posando con felinos oscuros para sesiones fotográficas o lienzos de los hinchas con dibujos de este animal. ¿Por qué? En la temporada de 1937, uno de los aficionados más reconocidos del equipo, Billy Morris, decidió ir a cada partido con su pequeña mascota en sus bolsillos (un gato negro). En dicha campaña, el elenco de Newcastle llegó a la final de la FA Cup y la ganó.

A diferencia de la creencia popular que señala que dan mala suerte, los hinchas del Sunderland lo consideraron un amuleto y, en ciertos grupos de la barra, los fans se hacían llamar los ‘gatos negros’. Actualmente, el cuadro rojiblanco se mantiene en Championship (segunda categoría) y ha sido seis veces campeón de Inglaterra. Esta historia fue respaldada por la propia institución en sus archivos oficiales.

Bolton Wanderers – Trotters (Trotadores)

Pese a que el Bolton Wanderers sigue hundido en la tercera categoría del fútbol inglés, es uno de los clubes más antiguos del profesionalismo (1874) y tiene uno de los orígenes más llamativos respecto de su apodo, siendo conocidos como los ‘trotters’.

Y es que en sus inicios, hace ya 150 años, el cuadro fundado en el condado de Gran Mánchester entrenaba y jugaba en una cancha de fútbol que se encontraba rodeada de una enorme granja de cerdos, por lo que cuando el balón superaba los límites del terreno de juego, los futbolistas debían meter los pies en el barro para ir a buscar el esférico entre los animales que habitaban el lugar.

Pero, ¿qué tiene que ver el sobrenombre con los cerdos? Nació como un juego de palabra entre ‘trotters’ (trotadores) y ‘pig trotters’ (como se le conoce a las patas de cerdos en las carnicerías de Inglaterra). Actualmente, el club lleva este apodo con orgullo y es utilizado como nombre para distintos servicios que entrega la institución (locales, programas de radio, graderías, páginas web, entre otros).

Hartlepool United – Monkey Hangers (Ahorcadores de monos)

Siguiendo con la tónica de los animales y de clubes que no pasan por su mejor momento, se encuentra el Hartepool United, elenco que ha caído durante los últimos años a la National League (quinta categoría inglesa) y que se les conoce como ‘monkey hangers’. Uno de los apodos más llamativos y surrealistas del fútbol británico.

A sold out away end awaits 🙌 One week to go until we visit the LNER Community Stadium ⏭ pic.twitter.com/1eNhaNVVci — Hartlepool United FC (@Official_HUFC) November 2, 2024

Este sobrenombre se remonta a la época de las guerras napoleónicas (1803-1815), cuando uno de los barcos franceses encalló en una de las playas de Hartlepool -al norte de Middlesbrough- y, según mitos locales, el único sobreviviente de esa embarcación fue un mono.

De acuerdo a la conocida historia del folclor local de Inglaterra, dicho mono además estaba vestido con el uniforme militar francés, por lo que al encontrar al animal aturdido y perdido en la playa, los lugareños no encontraron nada mejor que llevar a juicio al chimpancé, luego de que creyeran que se trataba de un espía enemigo. El veredicto no fue favorable para el mono, que fue condenado a muerte y colgado en la plaza pública de la ciudad.

Cabe consignar que este apodo no sólo se utiliza para los hinchas del Hartlepool United, sino que también para los habitantes de la ciudad, quienes son conocidos (a modo de burla) como los ‘ahorcadores de monos’ por sus vecinos. Un sobrenombre despectivo que han hecho propios los lugareños, quienes incluso eligieron como alcalde del pueblo, en 2002, al hombre debajo del disfraz de ‘H’Angus the Monkey’, la mascota del club.