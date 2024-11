Solo 41 puntos separaron a Rodri de Vinicius Junior en la victoria del español en el reciente Balón de Oro, según el detalle de la votación divulgado este viernes por France Football y L’Equipe.

El volante del Manchester City logró 1.170 puntos, mientras que el delantero brasileño del Real Madrid obtuvo 1.129.

Lo anterior, supone el resultado más apretado desde 2019 en la elección del mejor futbolista de la temporada, cuando el argentino Lionel Messi venció al neerlandés Virgil van Dijk.

En términos porcentuales, Rodri consiguió el 17,6 % de los votos, frente al 17 % de Vinicius.

El Balón de Oro 2024, vale recordar, se entregó en una gala celebrada el pasado 28 de octubre en París.

Entre los 99 miembros del jurado que votaron, quince de ellos no colocaron a Rodri o a Vinicius en primer lugar de su lista particular de los diez mejores, con una predilección especial para otros jugadores del Real Madrid.

Jude Bellingham (5 ocasiones), Dani Carvajal (4) y Toni Kroos (2) fueron los más votados en primer lugar aparte, del dúo que encabezó la elección.

Mientras, con una sola mención al frente de una lista estuvieron Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lautaro Martínez y Ademola Lookman.

Además, solo cinco miembros del jurado no colocaron a Rodri entre sus diez elegidos, mientras que Vinicius fue ignorado por tres electores.

Rodri is our 2024 Ballon d’Or!

Find out more about the 2024 voting details! ⤵️#ballondor pic.twitter.com/Jl8zFNhgll

— Ballon d'Or (@ballondor) November 9, 2024