Este martes, se reveló que el jugador y excompañero de Arturo Vidal en Flamengo durante 2022 y 2023, Bruno Henrique, está siendo investigado por el Ministerio Público de Río de Janeiro y la Policía Federal de Brasil por manipular un partido para favorecer en apuestas a su familia.

En concreto, de acuerdo con GloboEsporte, el futbolista buscó una tarjeta amarilla en el duelo del ‘Mengao’ ante el Santos. Justo cuando quedaba poco para el término del partido, el atacante fue a encarar a Yeferson Soteldo, a quien le realizó una falta que fue amonestada.

Inmediatamente después, le protestó con furia al árbitro Rafael Klein, quien no dudó en expulsarlo del partido, disputado el 1 de noviembre del 2023.

A su vez, el citado medio sostiene que las sospechas, motivantes de la investigación, crecieron cuando usuarios apostaron masivamente que Bruno Henrique recibiría la roja sobre el final del cotejo.

Por último, se informó que la Policía Federal incautó computadores y un teléfono celular, además de abrir expediente a sus familiares.

Bruno Henrique é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga manipulação num jogo do Brasileirão.

O jogador do Flamengo é suspeito de ter tomado cartões no jogo entre Flamengo e Santos, no dia 1 de novembro de 2023 para beneficiar apostadores. pic.twitter.com/bz3OAwJlv5

— ge (@geglobo) November 5, 2024