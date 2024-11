Corinthians venció 2-0 a Palmeiras en un clásico paulista del Brasileirao que tuvo como protagonista una imagen insólita: hinchas del \'Timao\' arrojaron a la cancha una cabeza de cerdo en pleno partido. El delantero Yuri Alberto casi se lesiona al patear el objeto pensando que era otra cosa, mientras que la rivalidad entre ambos equipos se reflejó en este acto, ya que los seguidores de Palmeiras son llamados "porcos" desde 1969. A pesar de este incidente, Corinthians se llevó la victoria y tomó un respiro en la lucha por no descender a la Serie B de Brasil.

Corinthians y Palmeiras se enfrentaron este lunes por el Brasileirao, en un clásico paulista que regaló una imagen insólita protagonizada por hinchas del ‘Timao’.

Y es que recordando una vieja rivalidad, fanáticos del cuadro local arrojaron a la cancha una cabeza de cerdo.

El hecho ocurrió a los 28 minutos cuando, antes de un tiro de esquina, el árbitro del encuentro frenó el juego por un objeto extraño a un costado del césped.

Yuri Alberto, jugador de Corinthians, se acercó y pateó la cabeza de cerdo hacia un costado pensando que era otra cosa.

“Casi me rompo la pierna. Pensé que era una almohada o algo así, fui a levantarla con la pierna pero no la pateé demasiado lejos. Y era una cabeza de cerdo, casi me lastimo”, admitió el delantero tras el partido.

Los hinchas de Palmeiras son llamados “porcos” (cerdos) desde 1969, cuando el entonces presidente de Corinthians, Wadih Helu, aseguró que “todos saben que Palmeiras tiene un espíritu de cerdo”.

Si bien los hinchas del ‘Verdao’ lucen su apodo con orgullo, fanáticos de varios otros clubes siguen usando la palabra como un insulto.

En lo deportivo, el ‘Timao’ ganó 2-0 el clásico y tomó un respiro en la lucha por no descender a la Serie B de Brasil.