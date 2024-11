El devastador paso de Dana por España tiene el caos desatado en la ciudad de Valencia, donde se han registrado más de 200 muertes hasta ahora por las graves inundaciones que han dejado el fenómeno climático.

Eventos deportivos como los partidos de La Liga de fútbol de España y el MotoGP que se iba a disputar precisamente en Valencia, son algunos de los deportes que se han visto afectados por el paso de Dana.

No obstante, dentro de tanta devastación, un hincha de club Valencia ingresó hasta su edificación completamente inundada para rescatar parte de su colección de camisetas del cuadro ‘che’, algo que ha sido destacado por los medios ‘hispanos’ durante las inundaciones.

Según información del medio español, 20 Minutos, el aficionado de Valencia tenía en el piso -1 de su edificio un cuarto donde guardaba indumentarias del club de sus amores, pero el paso de Dana por la ciudad provocó la inundación casi completa de la planta baja, algo que no lo privó de alcanzar sus reliquias.

En conversación con El Desmarque de España, el hincha de nombre José Ponce, relató que “fui de noche por Alfafar y con todo oscuro fue una temeridad. Por fortuna, no me pasó nada… pero estaba muy asustado. El que ha ido allí sabe de lo que hablo. Por el día es la desgracia más grande, y por la noche es el terror más absoluto”.

Tras el intento de rescatar la mayor cantidad de indumentaria posible (consiguió sacar 40 camisetas), reconoció que “estaban embarradas y mojadas, pesaban el triple. Me metí con el agua por las rodillas y no sabía qué podía pisar… pero no quería que me las robaran”.

“Las tenía que salvar… meterse en un cuarto subterráneo sin luz y con agua por las rodillas por miedo a los robos, estamos indefensos. Vamos a pelear para que las camisetas vuelvan a lucir”, añadió el hincha de Valencia.

Para su fortuna dentro de tanta desgracia, el Museo Legends de Madrid y la Asociación de Futbolistas del Valencia ya se puso en contacto con José Ponce para ayudar en la reparación de sus camisetas y transportarlas hasta una lavandería especializada con el objetivo de recuperar el colorido auténtico.

Una demostración del amor por el equipo y los colores en medio de tanta devastación que se ha registrado en suelo español, donde la cuenta de muertos hasta ahora asciende a 217 personas y las imágenes hablan por si solas de daños irreparables en algunas zonas.