MotoGP cancela fecha en Valencia tras caótico y fatal paso de Dana por España: van más de 200 muertos

El Gran Premio Motul de MotoGP de la Comunitat Valenciana, previsto del 15 al 17 de noviembre de 2024, ha sido cancelado debido a las graves consecuencia de la dana que ha asolado buena parte de la provincia de Valencia, informaron fuentes del Circuito Ricardo Tormo, ubicado en Cheste, población afectada por el temporal.

Además, desde la organización del campeonato de MotoGP se ha comunicado que se está estudiando una nueva sede y fechas para albergar la prueba que cierra el calendario de MotoGP de 2024.

A pesar de que los accesos y los aparcamientos del Ricardo Tormo resultaron “seriamente dañados” el pasado martes, la organización se consideraba viable la reparación y celebración de la prueba, pero se ha considerado que la situación general de la zona no aconseja la celebración de eventos y finalmente este viernes se ha comunicado la cancelación de la prueba.

La cancelación llega a la par de que este sábado se conociese que las víctimas mortales en la provincia de Valencia a causa de la devastadora Dana ascienden ya hasta las 202, según el último recuento facilitado por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La mayoría de los pilotos ya se pronunciaron en la jornada del jueves contrarios a correr en Cheste por razones éticas debido a la tragedia que viven miles de afectados por el temporal.

Desde la Generalitat se ha informado de que tanto la organización del Campeonato del Mundo de Motociclismo, como la Federación Internacional de Motociclismo y los equipos y pilotos del mundial han trasladado al Circuit y a toda la Comunitat Valenciana su consternación por la situación y su apoyo a los familiares y amigos de las víctimas.

En su comunicado se añade que desde Dorna Sports, organizadora del Mundial, y en colaboración con la Federación Internacional y los equipos y pilotos se están estudiando distintas alternativas para celebrar la última cita del certamen y la ubicación de la última carrera se anunciará en breve.

Además, desde la organización del Campeonato de MotoGP se indica, en una nota oficial, que han estado en contacto constante con las autoridades locales y los responsables el circuito para evaluar cómo ayudar y proceder, al considerar que tienen “una responsabilidad con cada región donde corremos que va mucho más allá del deporte y los eventos”.

Asimismo, se asegura que “para garantizar que la presencia de MotoGP no desvíe ningún recurso de los esfuerzos de recuperación, tanto la organización como las autoridades locales se han visto obligadas a cancelar el GP de Valencia de 2024″.

Los aficionados que tengan entrada para asistir al evento tendrán la oportunidad mantener sus asientos de cara al Gran Premio de la Comunitat Valenciana del próximo año, que se celebrará en el Circuit el 16 de noviembre de 2025, o, si lo desean podrán solicitar la devolución íntegra del coste de la entrada.

2024 #ValenciaGP will not go ahead, replacement to be confirmedhttps://t.co/HjIvxEt6ad

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2024