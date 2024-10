Una de las cuentas oficiales en X (Twitter) de la Juventus fue hackeada este lunes y el club “anunció” el nuevo fichaje del futbolista turco Arda Güler, actual jugador del Real Madrid.

“¡Bienvenido al Juventus, Arda Güler! La estrella emergente del fútbol ahora es parte de la familia Juventus ¿Listo para hacer historia juntos en este nuevo viaje?”, publicó de manera repentina la cuenta oficial en inglés del equipo italiano.

El anuncio, que se hizo viral al momento, acumula ya cerca del millón y medio de visualizaciones y supera los mil comentarios.

La ‘Juve’ tuvo que emitir un comunicado en su cuenta oficial en italiano para desmentir la información y avisar de que su cuenta había sido hackeada.

“Nuestra cuenta en inglés fue hackeada. Por favor, ignoren la información falsa publicada en ella. Estamos trabajando para resolver el problema”, explicó el club.

No fue el único mensaje que publicaron las hackers, pues anunciaron también la falsa dimisión del turco Ali Koç como presidente del Fenerbahce.

Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema.

Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this…

— JuventusFC (@juventusfc) October 21, 2024